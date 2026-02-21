Nicole Snooki Polizzi ex star di Jersey Shore rivela | Ho un tumore dovrò operarmi

Nicole Snooki Polizzi, famosa per il suo ruolo in Jersey Shore, ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi di tumore al collo dell’utero. La ex star ha spiegato di aver scoperto la malattia durante un controllo di routine e che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i fan, che le hanno espresso supporto sui social. La decisione di affrontare la malattia è già stata presa.

La storica protagonista di Jersey Shore Nicole Polizzi annuncia sui social la diagnosi di tumore al collo dell'utero: "Lo hanno scoperto in tempo, affronterò tutto". Poi l'appello alle donne sulla prevenzione: "Avevo paura e rimandavo, non fate come me".