Evangeline Lilly l’ex star di Lost rivela | Ho un danno cerebrale
L’ex star di Lost, Evangeline Lilly, ha rivelato di avere danni al cervello, conseguenza di una brutta caduta su una scogliera avvenuta alle Hawaii, dove vive da tempo. L’attrice 46enne lo ha annunciato su Instagram a inizio anno, condividendo con i fan anche un video in cui spiega che la diagnosi è arrivata nel corso di una serie di esami fatti in seguito alla la caduta, avvenuta a maggio. Ai tempi Lilly aveva aggiornato sull’accaduto, spiegando sempre su Instagram di avere sbattuto la testa sulla roccia dopo essere svenuta. Evangeline Lilly: «Ho danni al cervello dopo una caduta». «Una tac recente ha rivelato che quasi tutte le aree del mio cervello stanno funzionando a capacità ridotta, quindi ho un danno cerebrale dovuto al trauma cranico e probabilmente ad altri fattori», spiega Evangeline Lilly nel video. 🔗 Leggi su Amica.it
