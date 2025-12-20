Andrea Delogu piange per la morte del fratello a Ballando | Qui ho messo in pausa quello che dovrò affrontare

Durante la finale di Ballando con le stelle, Andrea Delogu riflette sul suo percorso, segnato dalla perdita del fratello in un incidente. La partecipazione al programma le ha rappresentato un momento di introspezione e di pausa di fronte alle difficoltà personali. La sua esperienza è stata un viaggio di emozioni intense, che l’ha aiutata ad affrontare il dolore e a trovare una nuova forza. Andrea Delogu conclude dicendo:

Andrea Delogu, le prime parole dopo la morte del fratello: “È un momento devastante” - Dopo la tragica morte di suo fratello Evan, a soli 18 anni, Andrea Delogu rompe il silenzio, raccontando un dolore devastante e totalizzante, difficile da spiegare. dilei.it

Andrea Delogu, lo choc per la morte del fratello e il dolore a Ballando con le stelle - Un dolore immenso ha colpito Andrea Delogu, conduttrice e concorrente di Ballando con le Stelle: il fratello Evan Oscar Delogu, di appena 18 anni, è morto in un tragico incidente in moto a Bellaria ... ilgiornale.it

