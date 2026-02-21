nicolangelo gelormini racconta lo scontro fatale tra la ricerca di un amore idilliaco e una pulsione distruttiva

Nicolangelo Gelormini ha diretto il film “La Gioia”, che esplora il conflitto tra il desiderio di un amore perfetto e una tendenza autodistruttiva. La storia segue una donna, interpretata da Valeria Golino, che cerca di mantenere le apparenze di normalità mentre affronta un bisogno profondo e pericoloso di essere amata. La protagonista si confronta con le sue fragilità, tra sogni e pulsioni oscure, in un percorso che mette in discussione i limiti dell’amore.

L A GIOIA Genere: drammatico??? Regia: Nicolangelo Gelormini. Con Valeria Golino, Saul Nanni, Jasmine Trinca, Francesco Colella Valeria Golino e Saul Nanni nel film “La Gioia”: quando l’amore diventa un bisogno pericoloso X Leggi anche › Jasmine Trinca: «In “La gioia” sono una madre che travalica il limite» Una matura professoressa di francese che vive ancora coi genitori e, come una bambina, si prende cura delle sue bambole. Un giovane studente affascinante che arrotonda con orge gay e si prostituisce. A partire da un vero caso di cronaca (Gelormini ha alle spalle un primo film, Fortuna, ispirato alla vicenda di una bambina di 6 anni abusata e uccisa a Caivano) e dalla pièce di Giuliano Scarpinato e Gioia Salvatori, Se non sporca il mio pavimento, lo scontro fatale tra la ricerca di un amore idilliaco e una pulsione distruttiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Al Cinema, "La Gioia": i saluti in sala a Napoli di Nicolangelo Gelormini, Valeria Golino e Jasmine TrincaNicolangelo Gelormini ha presentato il suo nuovo film,

Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini ospiti al Teatro Ricciardi di CapuaSabato sera il Teatro Ricciardi di Capua ospita due grandi nomi del cinema e del teatro: Valeria Golino e il regista Nicolangelo Gelormini.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.