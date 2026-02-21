Niccolò Rizzo chi è il centrale 18enne della Primavera convocato da Spalletti per Juve Como

Niccolò Rizzo, difensore centrale di 18 anni, ha attirato l’attenzione di Luciano Spalletti, che lo ha chiamato in prima squadra per la partita contro il Como. La convocazione nasce dalla crescita nel settore giovanile e dalle sue buone prestazioni in Primavera. Rizzo ha già mostrato sicurezza e abilità in campo, attirando l’interesse dei tecnici. La sua presenza in panchina rappresenta un passo importante nella sua carriera in maglia bianconera.

. Il tecnico ovvia così all'emergenza difensiva. In un momento di estrema emergenza difensiva, Luciano Spalletti ha deciso di pescare dal florido vivaio bianconero, regalando a Niccolò Rizzo la sua prima convocazione in Prima Squadra per la sfida contro il Como. Un premio meritato per il centrale classe 2007, che si sta imponendo come uno dei profili più interessanti del panorama giovanile nazionale. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Toscano di Siena, dove è cresciuto calcisticamente prima che la Juventus lo notasse e lo portasse a Torino nell'estate del 2023, Rizzo ha scalato rapidamente le gerarchie.

Chi è Raffaele Huli, portiere della Juve Primavera convocato da Spalletti per Juventus Napoli. La sua storiaRaffaele Huli è il portiere della Juve Primavera recentemente convocato da Luciano Spalletti per la partita Juventus-Napoli, in sostituzione di Pinsoglio, assente per influenza.

Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como: «Bremer non sarà della partita, David è convocato. Quello di Kalulu è un atto dovuto della società»Luciano Spalletti ha annunciato che Bremer non sarà disponibile per la partita contro il Como, mentre David è stato convocato.

