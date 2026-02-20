Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | Bremer non sarà della partita David è convocato Quello di Kalulu è un atto dovuto della società

Luciano Spalletti ha annunciato che Bremer non sarà disponibile per la partita contro il Como, mentre David è stato convocato. Il tecnico ha anche spiegato che la decisione di far giocare Kalulu è una scelta obbligata della società. La sfida di domani allo Stadium si avvicina e Spalletti ha fornito dettagli sulle condizioni dei giocatori e le scelte di formazione. I tifosi aspettano con ansia la formazione ufficiale per il match di Serie A.