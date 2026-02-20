Conferenza stampa Spalletti pre Juve Como | Bremer non sarà della partita David è convocato Quello di Kalulu è un atto dovuto della società
Luciano Spalletti ha annunciato che Bremer non sarà disponibile per la partita contro il Como, mentre David è stato convocato. Il tecnico ha anche spiegato che la decisione di far giocare Kalulu è una scelta obbligata della società. La sfida di domani allo Stadium si avvicina e Spalletti ha fornito dettagli sulle condizioni dei giocatori e le scelte di formazione. I tifosi aspettano con ansia la formazione ufficiale per il match di Serie A.
Calciomercato Juve, spunta l’idea Carnesecchi! E’ lui il prescelto per la porta: l’Atalanta fissa il prezzo. Le ultime Neymar apre all’ipotesi ritiro: «Può darsi che a dicembre.». Annuncio del brasiliano che spiazza tutti i tifosi, ecco cosa ha detto! Juventus, un senatore al passo d’addio: potrebbe lasciare i bianconeri in estate! Svelata la sua prossima destinazione Leao a CBS svela il clamoroso retroscena: «Mi voleva l’Inter, ma dopo la chiamata di Maldini.Vi racconto cosa successe» Squalifica Kalulu, i bianconeri chiedono la ‘grazia’ per riavere il difensore contro il Como! Ecco cosa sta succedendo Conferenza stampa De Rossi alla vigilia di Genoa Torino: «Partita importante contro una squadra forte.🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma: «Sarà un esame di maturità da università. Milik convocato, l’ho trovato un bambino felice… Bremer gioca»
Leggi anche: Conferenza stampa Sarri pre Juve Lazio: «Partita difficile, hanno grande intensità. Maldini? Speriamo che Bremer…»Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spalletti, la conferenza stampa pre-partita in Diretta Streaming | DAZN IT; Spalletti, niente conferenza stampa prima di Inter-Juve: al suo posto Locatelli; Juventus, niente conferenza della vigilia per Spalletti: ecco perché; Kalulu-Bastoni, la risposta di Spalletti a Chivu in conferenza pre Galatasaray. Video.
Il tabellone della Champions: terminata l'andata dei playoffDopo il pesante ko in Champions, la Juventus riparte dal campionato: alla vigilia della partita contro il Como (in programma sabato alle 15), Luciano Spalletti interviene in conferenza stampa. Qui le ... sport.sky.it
Juventus, Spalletti salta la conferenza stampa pre Inter: il motivoSpalletti non parteciperà alla prossima conferenza stampa della Juventus. Ecco il motivo del forfait da parte del tecnico toscano. newsmondo.it
Pronostico Juve-Como - facebook.com facebook
Juventus-Como, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16 #SkySport #Juventus #Spalletti #JuventusComo x.com