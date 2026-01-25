Chi è Raffaele Huli portiere della Juve Primavera convocato da Spalletti per Juventus Napoli La sua storia

Raffaele Huli è il portiere della Juve Primavera recentemente convocato da Luciano Spalletti per la partita Juventus-Napoli, in sostituzione di Pinsoglio, assente per influenza. La sua storia nel settore giovanile e la crescita professionale lo hanno portato a essere una scelta affidabile per la prima squadra. Con un percorso di sviluppo e dedizione, Huli rappresenta una delle giovani promesse del settore giovanile bianconero.

di Marco Baridon Chi è Raffaele Huli, il portiere convocato da Spalletti al posto di Pinsoglio, out per influenza. La storia dell’estremo difensore classe 2008. La Juventus è pronta a sfidare il Napoli in una delle gare più importanti di gennaio. Si tratta di uno scontro diretto con gli azzurri, che sono al momento a +4 in classifica, mentre in serata si affronteranno anche Milan e Roma: i bianconeri possono approfittarne, perciò un successo sarebbe fondamentale. La sfida vedrà un volto nuovo in panchina bianconera. Tra i convocati di Spalletti per la partita contro la squadra di Conte, c’è anche una novità dalla Primavera: Raffaele Huli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

