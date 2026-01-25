Chi è Raffaele Huli portiere della Juve Primavera convocato da Spalletti per Juventus Napoli La sua storia

Raffaele Huli è il portiere della Juve Primavera recentemente convocato da Luciano Spalletti per la partita Juventus-Napoli, in sostituzione di Pinsoglio, assente per influenza. La sua storia nel settore giovanile e la crescita professionale lo hanno portato a essere una scelta affidabile per la prima squadra. Con un percorso di sviluppo e dedizione, Huli rappresenta una delle giovani promesse del settore giovanile bianconero.

di Marco Baridon Chi è Raffaele Huli, il portiere convocato da Spalletti al posto di Pinsoglio, out per influenza. La storia dell’estremo difensore classe 2008. La Juventus è pronta a sfidare il Napoli in una delle gare più importanti di gennaio. Si tratta di uno scontro diretto con gli azzurri, che sono al momento a +4 in classifica, mentre in serata si affronteranno anche Milan e Roma: i bianconeri possono approfittarne, perciò un successo sarebbe fondamentale. La sfida vedrà un volto nuovo in panchina bianconera. Tra i convocati di Spalletti per la partita contro la squadra di Conte, c’è anche una novità dalla Primavera: Raffaele Huli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chi è Raffaele Huli, portiere della Juve Primavera convocato da Spalletti per Juventus Napoli. La sua storia Leggi anche: Juventus Next Gen, in tre salgono in Prima squadra per Pisa Juve. Chi ha convocato Spalletti per la trasferta toscana Chi è Filippo Rinaldi, portiere del Parma decisivo all’esordio contro il Napoli al Maradona. La sua storiaFilippo Rinaldi è un giovane portiere italiano, recentemente schierato dal Parma in occasione della sua prima partita al Maradona contro il Napoli. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Chi è Raffaele Huli, portiere della Juventus Primavera convocato da Spalletti per il NapoliAlla scoperta del giovane portiere classe 2008, chiamato da Spalletti per il big match contro il Napoli. La Juventus è pronta a sfidare il Napoli in una delle gare più importanti di gennaio. Scontro ... msn.com Carlo #Pinsoglio assente per influenza, non figura nei convocati di #JuveNapoli Il terzo portiere sarà Raffaele #Huli, alla prima chiamata in Prima squadra. Classe 2008, sta disputando una stagione di altissimo livello in Primavera @junews24com x.com

