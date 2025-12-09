norcia torna il natale in basilica aperta la casa di san benedetto

A Norcia, la Basilica di San Benedetto riapre le sue porte, segnando un importante passo nel recupero della città dopo il sisma. Per la prima volta, la “casa” del santo torna a splendere nella piazza dedicata a San Benedetto, offrendo un momento di rinascita e speranza alla comunità locale e ai visitatori.

Per la prima volta dopo il sisma, la Basilica di San Benedetto è tornata a splendere nella piazza dedicato al suo santo, completamente recuperata e restituita alla comunità. È un Natale diverso, carico di emozione e simboli, quello che Norcia si prepara a vivere a nove anni dal terremoto che nel 2016 ferì al cuore la città e il suo monumento più identitario. Le luci dell’albero e dell’intera piazza illuminano ora la facciata restaurata della Basilica, creando un’atmosfera che segna una rinascita non solo architettonica ma anche spirituale e sociale. All’interno, la celebrazione regolare della santa messa testimonia un ritorno pieno alla vita del luogo sacro che custodisce la memoria e l’eredità del patrono d’Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it