Nel circolo privato un evento con decine di persone ma con la porta di emergenza chiusa
Una notte, la polizia ha scoperto un incontro clandestino nel centro di Copertino, dove circa trenta persone si erano riunite per bere e ascoltare musica. La porta di emergenza del locale era chiusa, rendendo difficile l’accesso e l’evacuazione in caso di incidente. L’evento si è svolto in un circolo privato, senza autorizzazioni, attirando l’attenzione delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un’atmosfera di festa senza rispettare le norme di sicurezza.
COPERTINO - Qualche notte fa la polizia ha udito provenire della musica dal locale nel cuore di Copertino, dove una trentina di persone stavano consumando bevande alcoliche sedute ai tavolini. Nel piano seminterrato, inoltre, una cinquantina di altre persone stavano ballando, davanti a un dj, con tanto di consolle professionale e casse acustiche di grandi dimensioni. I poliziotti hanno constatato che il locale era frequentato sia dai pochi soci aventi diritto, sia da numerose persone non munite di tessera, alcune delle quali provenienti anche dalle province di Brindisi e Taranto, in un evento ampiamente pubblicizzato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
