Assalto con esplosivo al bancomat della Bpm in via Telesforo bomba davanti a un circolo privato

Nella notte, un’esplosione ha danneggiato il bancomat della Bpm in via Telesforo, vicino a un circolo privato. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di furti con esplosivo che hanno interessato la zona, riprendendo lo schema degli assalti avvenuti nel 2025. La situazione evidenzia ancora una volta le difficoltà di sicurezza nelle aree urbane e la necessità di interventi mirati per prevenire tali episodi.

Il nuovo anno è cominciato esattamente come era finito il 2025, ossia con l'ennesimo assalto a uno sportello bancomat. Dopo il colpo della notte del 31 dicembre presso la filiale Banca Intesa San Paolo di San Severo gli specialisti degli assalti ai bancomat hanno agito a Foggia, dove nella notte.

