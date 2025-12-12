Maxi-operazione contro i tombaroli della ‘ndrangheta tra Calabria e Sicilia | 11 arresti nelle province di Crotone Messina e Catania VIDEO

Un'importante operazione dei Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale ha sgominato un'organizzazione criminale della ‘ndrangheta coinvolta in scavi clandestini e traffico di reperti archeologici tra Calabria e Sicilia, portando all'arresto di 11 persone nelle province di Crotone, Messina e Catania.

I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, con il supporto dei Comandi provinciali di Crotone, Catania e Messina, hanno eseguito una vasta operazione contro un'organizzazione criminale dedita agli scavi clandestini e al traffico di reperti archeologici. L'inchiesta, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, ha portato all' emissione di 11 misure cautelari: 2.

