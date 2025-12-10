Mafia e narcotraffico maxi operazione con 50 arresti a Palermo L’indagine svela le nuove gerarchie di Cosa Nostra

Un'ampia operazione della Dda di Palermo ha portato all'arresto di 50 persone, smascherando le nuove gerarchie di Cosa Nostra nel contesto del narcotraffico. L’indagine rivela dettagli importanti sulle dinamiche interne della mafia palermitana, evidenziando il legame tra organizzazioni criminali e traffico di droga.

Palermo, 10 dicembre 2025 – Mafia e narcotraffico vanno a braccetto nell’indagine della Dda di Palermo che oggi è sfociata in una maxi operazione con 50 misure cautelari, che la polizia sta eseguendo in queste ore. Per 19 indagati il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere, per altri 6 gli arresti domiciliari, mentre per 25 è stato emesso un provvedimento di fermo. I dettagli saranno resi noti in una conferenza stampa della squadra mobile di Palermo questa mattina alle 10.30. L’inchiesta, coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, che ha impiegato 350 agenti della polizia ha fatto emergere un vasto traffico di stupefacenti e fa luce su una riorganizzazione interna a Cosa Nostra: in particolare svelerebbe nuove gerarchie interne a uno specifico mandamento di Palermo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mafia e narcotraffico, maxi operazione con 50 arresti a Palermo. L’indagine svela le nuove gerarchie di Cosa Nostra

