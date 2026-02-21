Nautaverso | affidata la gara ecco chi progetterà l' acquario virtuale

Il “Nautaverso – Digital Experience Center” ha passato alla fase successiva, dopo che la gara per i servizi di ingegneria e architettura è stata affidata a uno studio specializzato. La progettazione dell’acquario virtuale, che sorgerà nell’area dismessa di Porto Lido, avrà così una guida concreta. La scelta permette di accelerare i lavori e definire i dettagli tecnici dell’intervento. La fase successiva prevede l’avvio delle prime attività di progettazione.

Il "Nautaverso – Digital Experience Center", l'acquario virtuale che sorgerà nell'area dismessa di Porto Lido, fa un altro passo verso la realizzazione: è stata affidata la gara per i servizi di ingegneria e architettura, per la progettazione e direzione dei lavori. Il raggruppamento temporaneo di professionisti che ha conseguito il maggior punteggio è composto dall'architetto giapponese Kengo Kuma dello Studio Kengo Kuma & Associates, dallo studio F&M ingegneria di Mirano (Venezia), dallo studio Archest di Palmanova, dall'ingegner Denis Zadnik di Trieste e dall'architetto Denise Borsoi di Venezia.