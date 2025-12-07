Inter-Liverpool la direzione di gara affidata a un tedesco

La UEFA ha ufficializzato la squadra arbitrale che dirigerà Inter-Liverpool, sfida decisiva della sesta giornata della League Phase di Champions League in programma martedì 9 dicembre a San Siro. La scelta è ricaduta su Felix Zwayer, uno dei fischietti più esperti del panorama europeo. A supportarlo ci sarà una squadra tutta tedesca: gli assistenti saranno Robert Kempter e Christian Dietz, mentre il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Martin Petersen. In sala VAR opererà Sorens Storks, con Christian Dingert come assistente VAR, completando un team arbitrale di altissimo profilo per una partita che si preannuncia ad alta intensità. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it