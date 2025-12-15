Bologna Inter arbitro | ecco a chi è stata affidata la semifinale di Supercoppa

Le designazioni arbitrali per le semifinali di Supercoppa Italiana sono state ufficializzate. In particolare, l'incontro tra Bologna e Inter si svolgerà con l'arbitraggio affidato a un arbitro specifico, annunciato insieme alle altre designazioni previste per le partite di giovedì e venerdì prossimi.

Bologna Inter arbitro. Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per le semifinali di Supercoppa Italiana, in programma tra giovedì e venerdì prossimi. La sfida tra Bologna e Inter, in programma venerdì, vedrà alla direzione di gara Daniele Chiffi, uno degli arbitri più esperti del panorama italiano. Chiffi sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Fontemurato, mentre Dionisi ricoprirà il ruolo di quarto uomo, garantendo supporto nelle decisioni in campo e nella gestione dei momenti critici della partita. La scelta mira a garantire una direzione di gara equilibrata e attenta a ogni dettaglio. Ilnerazzurro.it

