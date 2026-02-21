Narcos ' Pippetto' assolto dall' accusa di evasione dai domiciliari

Francesco Iannone, detto “Pippetto”, di 54 anni di Arienzo, è stato scagionato dall’accusa di essere uscito illegalmente dai domiciliari. La sua vicenda ha attirato l’attenzione dei vicini, che avevano segnalato alcune uscite sospette. Gli investigatori hanno verificato la sua posizione e hanno accertato che non c’era alcuna violazione delle restrizioni. La decisione del giudice ha chiuso il caso senza ulteriori conseguenze.

È stato assolto dall'accusa di evasione Francesco Iannone, 54 anni, originario di Arienzo, noto come "Pippetto". La decisione è stata pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha accolto integralmente le tesi sostenute in aula dal difensore, l'avvocato Vittorio Fucci. L'uomo era imputato per evasione dagli arresti domiciliari, con l'aggravante della recidiva reiterata e infraquinquennale. Secondo l'impostazione accusatoria della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Iannone avrebbe violato la misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto a Mondragone, concessa dopo la scarcerazione disposta dal Gup del Tribunale di Napoli nell'ambito di un procedimento per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.