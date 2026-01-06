Addio Napoli tutti pazzi per l’azzurro | addirittura quattro club interessati

Il calciomercato del Napoli si intensifica, con l’obiettivo di rafforzare la squadra nonostante le limitazioni. La società valuta le cessioni necessarie per implementare nuovi innesti e mantenere la competitività. Intanto, l’interesse di quattro club per alcuni dei giocatori azzurri testimonia la rilevanza del club nel panorama internazionale. La sessione di mercato si apre a nuovi scenari, con attenzione alle strategie di rinforzo e alle eventuali uscite.

In casa Napoli entra nel vivo il calciomercato. L’intenzione della società è quella di rinforzare la rosa nonostante le diverse limitazioni subite, per farlo serviranno delle cessioni. Uno dei possibili partenti sarà, con grandi probabilità, Antonio Vergara: su di lui ben quattro club di Serie A. Mercato Napoli, Vergara in uscita: quattro club lo cercano. Dopo la convincente prova contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli si concentra sul calciomercato. Le restrizioni ricevute, e il mercato a saldo zero, non offrono grande manovra al direttore sportivo azzurro: Giovanni Manna, però, vuole regalare nuovi colpi ad Antonio Conte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

