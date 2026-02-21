Napoli | storica dell’arte guida Palazzo Reale lascia le Gallerie

Alessandra Necci ha deciso di lasciare le Gallerie Estensi per assumere il ruolo di direttrice del Palazzo Reale di Napoli. La storica dell’arte ha accettato questa sfida, interessata a valorizzare le collezioni e i saloni di uno dei siti più rappresentativi della città. La sua nomina è stata comunicata questa settimana, suscitando curiosità tra addetti ai lavori e appassionati. Nei prossimi mesi, Necci si concentrerà sulla riorganizzazione degli spazi espositivi.

Alessandra Necci lascia le Gallerie Estensi per guidare Palazzo Reale di Napoli. Alessandra Necci è stata nominata direttrice di Palazzo Reale di Napoli, una delle residenze storiche più importanti d'Italia. La studiosa, avvocato e docente, lascia la direzione delle Gallerie Estensi, un incarico ricoperto dalla fine del 2023, a seguito di una selezione pubblica internazionale per la guida di importanti istituzioni museali italiane. La nomina, annunciata nella giornata di venerdì 20 febbraio 2026, segna una svolta nella sua carriera e apre nuove prospettive per il prestigioso complesso napoletano.