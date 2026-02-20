Alessandra Necci lascia le Gallerie Estensi sarà direttrice di Palazzo Reale di Napoli

Alessandra Necci ha deciso di lasciare le Gallerie Estensi di Modena per assumere il ruolo di direttrice di Palazzo Reale a Napoli. La sua partenza arriva dopo aver guidato il museo modenese negli ultimi mesi, durante i quali ha avviato progetti di rinnovamento e promozione delle collezioni. La Necci si prepara così a portare la sua esperienza nel nuovo incarico, rafforzando la presenza culturale della storica residenza napoletana. La sua nomina è stata annunciata ufficialmente nelle scorse ore.

Scrittrice, avvocato e docente universitaria, ha diretto le Gallerie Estensi - compreso Palazzo Ducale di Sassuolo - negli ultimi due anni Alessandra Necci è la neo direttrice di Palazzo Reale di Napoli. Lascerà quindi Modena e la direzione delle Gallerie Estensi che aveva assunto sul finire del 2023, accompagnando il museo modenese in un importante processo di valorizzazione che è ancora in corso. La direzione generale dei Musei ha comunicato ieri l'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore di 14 musei italiani. Sulle nomine è intervenuto il ministro della Cultura Giuli: "I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia - ha dichiarato il ministro - e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure”.🔗 Leggi su Modenatoday.it

