Gallerie commerciali a Palazzo della Ragione | il confronto con il fast food dei luoghi d’arte

A Palazzo della Ragione, a Padova, si moltiplicano le attività commerciali sotto il Salone. L’area sotterranea, un tempo dedicata alla storia e alla cultura, sta diventando un luogo di passaggio per negozi che somigliano a fast food o spritzerie. Renzo Fontana, presidente di Italia Nostra Padova, denuncia il degrado e il cambiamento di uso di uno dei simboli della città. La situazione preoccupa chi vuole mantenere intatta l’atmosfera storica del complesso.

**Palazzo della Ragione, “le gallerie come un fast food”: l’Italia Nostra denuncia il degrado del sotto-Salone** A Palazzo della Ragione, a Padova, l’area sotterranea nota come Sotto-Salone sta diventando una zona di transito per un tipo di attività commerciale sempre più simile a una spritzeria o a un fast food: l’annuncio è arrivato dal presidente di Italia Nostra Padova, Renzo Fontana, che ha espresso preoccupazione per lo snaturamento della tradizione commerciale del complesso monumentale. La critica riguarda soprattutto la crescente presenza di bar, ristoranti e tavolini esterni che occupano gli ingressi, creando condizioni difficili per il transito e per la fruizione storica del monumento.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Palazzo della Ragione Casal de' Pazzi, l'ex cineteatro non diventerà un fast food: il Tar del Lazio dà ragione al Comune di Roma Il Tar del Lazio ha confermato che l’ex cineteatro di Casal de’ Pazzi non diventerà un fast food. Il colosso dei fast food apre un nuovo locale in provincia: e si occuperà del prolungamento della ciclabile McDonald apre un nuovo ristorante a Russi, in provincia di Ravenna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Palazzo della Ragione Argomenti discussi: Si mette in moto il centro commerciale di Zafferia, apertura nel 2028 e oltre 1000 posti di lavoro; Furti nella notte in 2 gioiellerie all'interno di centri commerciali nel Fiorentino; La Confluence a Lione: cosa vedere nel quartiere e al centro commerciale; Messina, nuovo centro commerciale di Zafferia: la prossima settimana iniziano i lavori. Gallerie a Palazzo Cicogna: in mostra tesori d'arte d'ogni tempoUna bella occasione per riscoprire le bellezze nascoste del centro storico è l'iniziativa «Gallerie a Palazzo», l'opening annuale di un inaspettato distretto d'arte che si è sedimentato in questi ... ilgiornale.it Rassegna Gallerie a Palazzo a Milano: arte dal Medioevo al contemporaneoMilano, 10 nov. (askanews) – Sei gallerie d’arte milanesi ospitate a Palazzo Cicogna ogni anno inaugurano mostre in contemporanea per la rassegna Gallerie a Palazzo, un modo di fare sinergia e unire ... iodonna.it MURALES NEI CENTRI COMMERCIALI! Vuoi rendere il tuo centro commerciale più moderno, colorato e irresistibile per i clienti Realizzo Murales su misura per: corridoi e gallerie aree eventi e spazi relax zone kids e family area ingressi, scal facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.