napoli si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati per la morte del piccolo domenico

A Napoli, la posizione di sei sanitari coinvolti nella morte di Domenico si complica. Sono accusati di aver causato il decesso del bambino, che aveva solo cinque anni. La Procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire analisi approfondite. I medici dovranno rispondere di omicidio colposo, mentre le indagini proseguono per chiarire eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione tra i cittadini e le autorità.

Con il decesso del piccolo Domenico avvenuta nelle ultime ore all'ospedale Monaldi di Napoli, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati i quali, in vista dell'autopsia che dovrebbe essere disposta a breve dalla Procura, dovranno ora rispondere del più grave reato di omicidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate., Due al momento le inchieste aperte: quella disposta dalla stessa azienda ospedaliera e di natura interna amministrativa, e quella della Procura di Napoli che vede i pm impegnati a verificare, passo dopo passo, tutti passaggi della vicenda per accertare se ci siano stati degli errori. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

