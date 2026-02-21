Addio al piccolo Domenico si aggrava la posizione degli indagati E tornano i Nas
Domenico, un bambino di due anni, è morto questa mattina al Monaldi di Napoli, portando a un inasprimento delle accuse contro gli indagati. La madre, Patrizia Mercolino, ha dichiarato di voler ricordare il figlio e ha espresso dolore per la tragedia. Nel frattempo, i Nas sono tornati sul luogo per ulteriori controlli, aggiungendo preoccupazione alla vicenda. La comunità attende risposte su quanto accaduto al piccolo Domenico.
"Domenico se n'è andato, e' diventato un angioletto. Io farò un modo che non sia dimenticato". Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni morto stamattina al Monaldi di Napoli, parlando con i giornalisti all'esterno dell'ospedale. "Faremo giustizia - rimarca la donna - io chiedo verità". Sul caso già l'11 febbraio la Procura di Napoli aveva aperto un'inchiesta sulla vicenda, arrivando a indagare sei persone per il reato di lesioni colpose. Secondo la ricostruzione, il cuore donato da un paziente di Bolzano sarebbe arrivato a Napoli ormai già danneggiato irrimediabilmente: per questo erano stati sospesi dal servizio due medici dell'equipe che ha effettuato il trapianto e la direttrice del reparto di cardiochirurgia e trapianti.🔗 Leggi su Iltempo.it
