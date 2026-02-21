napoli si aggrava la posizione dei sei indagati per la morte del piccolo domenico

Sei persone sono state indagate per la morte di Domenico, un bambino di dieci anni, dopo che si sono verificati problemi durante un intervento medico. La cause sono legate a presunti errori nel trattamento che hanno portato alla tragedia. La salma del piccolo è stata sequestrata per eseguire analisi approfondite, che potrebbero chiarire le responsabilità. La famiglia aspetta risposte mentre la procura prosegue le indagini. La vicenda ha suscitato grande scalpore nella comunità locale.

Con il decesso del piccolo Domenico avvenuta nelle ultime ore all'ospedale Monaldi di Napoli, si aggrava la posizione dei sei sanitari indagati i quali dovranno ora rispondere del più grave reato di omicidio colposo al posto delle lesioni colpose gravi finora ipotizzate., Due al momento le inchieste aperte: quella disposta dalla stessa azienda ospedaliera e di natura interna amministrativa, e quella della Procura di Napoli che vede i pm impegnati a verificare, passo dopo passo, tutti passaggi della vicenda per accertare se ci siano stati degli errori., Gli inquirenti in queste ore hanno sequestrato la salma del piccolo Domenico che, come sottolineato dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, "sarà trasferita all'obitorio, prima ancora dell'autopsia andrà individuato il collegio della procura, tra medico legale e specialisti per gli accertamenti tecnici irripetibili. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

