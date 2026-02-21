Napoli-Roma angoscia finita | ritrovate 2 teen scomparse via

Napoli-Roma, una brutta notizia si trasforma in sollievo: due ragazze di 15 anni scomparse da Melito di Napoli sono state ritrovate a Roma. Le giovani erano scomparse da alcuni giorni e la loro famiglia aveva lanciato un appello sui social. Dopo diverse ricerche, sono state individuate in via del Teatro Marcello, nel centro della città. La scoperta mette fine a un'ansia che durava da tempo.

Napoli-Roma, un sospiro di sollievo: ritrovate le due quindicenni scomparse. Due ragazze di 15 anni, scomparse da Melito di Napoli, sono state rintracciate nella capitale, in via del Teatro Marcello. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di riportare alla tranquillità i genitori, giunti immediatamente a Roma per riabbracciare le figlie, ponendo fine a una notte di angoscia e incertezza. La vicenda, che ha destato preoccupazione nelle ultime ore, si è risolta positivamente grazie alla prontezza di una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale. Gli agenti, impegnati in un servizio di controllo nell’area del centro storico, sono stati avvicinati da una donna che ha notato le due adolescenti in uno stato di apparente agitazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Ragazze di 15 anni scomparse a Napoli ritrovate a RomaDue ragazze di 15 anni scomparse da Melito di Napoli sono state trovate a Roma. Fuga “organizzata” e allontanamento volontario, ritrovate le tre minorenni scomparse da CremaSono state trovate le tre ragazze scomparse da Crema dopo giorni di ricerche. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: SSC Napoli, il report dell'allenamento congiunto con il Portici; Gol Alisson Santos, Conte scatenato dal BordoCam! Pugno alla panchina, poi si sfoga: Che angoscia | VIDEO. Alla Roma non basta Malen, il Napoli non molla e al Maradona finisce 2-2NAPOLI (ITALPRESS) – Napoli e Roma non tradiscono le attese, regalando emozioni a non finire nel big match della domenica di Serie A. Al ... iltempo.it Dalla puntata di Bordo-CAM di Dazn su Napoli-Roma, il retroscena sul dialogo tra l’arbitro Colombo e Bryan Zaragoza, neo-acquisto giallorosso. Il direttore di gara chiede all’ex Celta Vigo se preferisca parlare in spagnolo o in inglese. Zaragoza risponde: “ - facebook.com facebook Napoli-Roma, Conte: "Rimontare due volte non era semplice. Stiamo onorando la maglia" #SkySport #Conte #Napoli #NapoliRoma #SerieA x.com