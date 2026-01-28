Fuga organizzata e allontanamento volontario ritrovate le tre minorenni scomparse da Crema

Sono state trovate le tre ragazze scomparse da Crema dopo giorni di ricerche. Sono state rintracciate questa mattina in provincia di Bergamo. Le minorenni erano scomparse lunedì dalla comunità di accoglienza e, dopo un lungo inseguimento, sono state ritrovate in buona salute. La polizia ha spiegato che si tratta di un allontanamento volontario, anche se le circostanze fanno pensare a una fuga “organizzata”. Ora le minorenni sono sotto controllo e si attende di capire cosa le abbia spinte a prendere questa decisione.

Il ritrovamento dopo giorni di ricerche coordinate. Sono state rintracciate nella tarda mattinata di oggi, 28 gennaio, in provincia di Bergamo, le tre minorenni che da lunedì avevano fatto perdere le proprie tracce dopo essersi allontanate da una comunità di accoglienza di Crema. A confermarlo è una nota della Prefettura, che ricostruisce le fasi decisive dell'indagine culminata nel ritrovamento delle ragazze, due dodicenni e una quattordicenne, tutte in buone condizioni di salute. Il lavoro degli investigatori si è basato in larga parte sull'analisi dei sistemi di videosorveglianza, che hanno consentito di seguire progressivamente gli spostamenti delle tre giovanissime, restringendo il campo delle ricerche fino al territorio bergamasco, dove sono state infine individuate dai carabinieri.

