Ragazze di 15 anni scomparse a Napoli ritrovate a Roma
Due ragazze di 15 anni scomparse da Melito di Napoli sono state trovate a Roma. La loro scomparsa è stata segnalata venerdì pomeriggio, e poche ore dopo sono state avvistate in via del Teatro Marcello, vicino al Colosseo. Le giovani erano state viste l’ultima volta nel quartiere napoletano, ma sono state riconosciute e recuperate da una squadra di volontari. La polizia sta indagando sulle ragioni della fuga.
Accompagnate presso la sede delle polizia locale sono stati rintracciati i genitori che sono appena giunti nella Capitale per riabbracciare le figlie Venerdì mattina, in via del Teatro Marcello, sono state ritrovate due ragazze di 15 anni scomparse dal pomeriggio precedente a Melito di Napoli. Una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico, durante i consueti controlli nell’area, è stata avvicinata da una donna che aveva notato le due giovani in evidente stato di agitazione. Gli agenti, dopo essersi avvicinati alle ragazze e aver chiesto se avessero bisogno di aiuto, hanno effettuato le opportune verifiche, scoprendo che a loro nome era stata sporta una denuncia di scomparsa il giorno precedente.🔗 Leggi su Romatoday.it
