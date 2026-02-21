Napoli perde la sua voce | Angela Luce 87 anni saluta il palco e i

Angela Luce, figura storica della canzone napoletana, si è spenta a 87 anni. La causa della sua morte è stata una lunga malattia che aveva colpito la cantante negli ultimi mesi. La sua voce ha accompagnato generazioni, e il suo addio rappresenta una perdita importante per la cultura musicale della città. La notizia ha suscitato commozione tra musicisti e fan, che si preparano a ricordarla con un omaggio collettivo.

Napoli saluta la sua voce: l'addio ad Angela Luce, un'icona della canzone partenopea. Napoli piange la scomparsa di Angela Luce, una delle voci più amate e significative della canzone napoletana, spentasi ieri all'età di 87 anni. L'ultimo saluto all'artista si è svolto oggi nella chiesa di San Ferdinando, in un'atmosfera di profonda commozione e di intenso ricordo da parte della comunità artistica e dei suoi numerosi fan. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per la città e per l'intero panorama musicale italiano. La notizia della scomparsa di Angela Luce ha gettato nello sconforto l'intera città di Napoli, un luogo a cui l'artista era profondamente legata.