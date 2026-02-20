Angela Luce, cantante e attrice simbolo di Napoli, è venuta a mancare a 87 anni a causa di una lunga malattia. La sua voce ha accompagnato generazioni di napoletani e le sue interpretazioni rimarranno nella memoria collettiva. Nata nel quartiere Vomero, ha portato sul palco il dialetto e le storie della città, lasciando un segno indelebile nel panorama culturale. La sua scomparsa è stata comunicata dai familiari questa mattina. La città piange la perdita di una vera icona partenopea.

NAPOLI, 20 febbraio 2026 – È morta a 87 anni Angela Luce, cantante e attrice simbolo della tradizione artistica partenopea, considerata da molti la “voce di Napoli”. Protagonista della scena musicale e teatrale dagli anni Sessanta, Angela Luce fu premiata nel 1995 con il David di Donatello come migliore attrice non protagonista per il film L’amore molesto di Mario Martone. Lo scorso anno aveva ricevuto un riconoscimento ufficiale in Senato per la sua carriera. Regina della sceneggiata al fianco di Mario Merola, lavorò anche con grandi nomi del cinema italiano come Marcello Mastroianni e Nino Manfredi.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Angela Luce morta a 87 anni, addio alla voce di Napoli

