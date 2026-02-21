Napoli nel lutto | trapianto vano per Domenico 2 anni e mezzo

Domenico, un bambino di due anni e mezzo, ha perso la vita a causa di un trapianto di cuore fallito a Napoli. La famiglia aveva sperato in una seconda possibilità, ma il cuore donato non ha risposto come previsto. I medici avevano programmato l’intervento per salvarlo, ma il suo organismo non ha reagito. La città piange la perdita di un piccolo che aveva ancora tanta vita davanti. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Una Speranza Spezzata: Napoli nel Lutto per Domenico, un Battito Interrotto e le Sfide del Trapianto Pediatrico. Napoli piange la scomparsa del piccolo Domenico, un bambino di soli due anni e mezzo, la cui battaglia contro una grave patologia cardiaca è terminata nonostante un trapianto che, purtroppo, non ha portato all’esito sperato. La vicenda ha profondamente scosso la comunità e riapre un dibattito urgente sulla fragilità della vita, sulle complessità dei trapianti pediatrici e sul ruolo fondamentale del sostegno spirituale e umano in momenti di estrema sofferenza. La storia di Domenico si è consumata rapidamente, in un arco di tempo segnato dall’urgenza e dalla speranza. 🔗 Leggi su Ameve.eu Trapianto cardiaco, speranza infranta: muore Domenico, 7 anniDomenico, un bambino di sette anni, ha perso la vita questa mattina a Napoli, due mesi dopo aver subito un trapianto cardiaco. Trapianto fallito: si spegne a 2 anni Domenico, una lotta cardiacaDomenico, un bambino di due anni, è morto a causa di un trapianto di cuore che non è andato a buon fine. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo in attesa di un nuovo trapianto al Monaldi di Napoli, trasportato in un normale contenitore di plastica il cuore partito da Bolzano; Il calvario di Domenico, una catena di sciatteria e dolori; Bimbo con cuore danneggiato, legale: Per il Bambino Gesù non è più trapiantabile; Monaldi, gli esperti dicono no al trapianto. Napoli in lutto: addio al piccolo Domenico. La madre: «Creerò una fondazione nel suo nome».Portale di informazione sanitaria AssoCareNews.it: dedicato a Medici, Infermieri, Ostetriche, Fisioterapisti, OSS, Amministrativi, Tecnici sanitari, Pazienti e Caregiver. assocarenews.it È morto Domenico, il bimbo di Napoli con il cuore bruciato nel trasporto prima del trapiantoArresto cardiaco nella notte, disposta l’autopsia. Mamma Patrizia: «Ora una Fondazione a suo nome». I legali della famiglia: «Non fate donazioni ora, ci sono ... laprovinciapavese.gelocal.it Napoli in lutto: morto il piccolo Domenico al Monaldi Una notizia che colpisce nel profondo e lascia sgomenti. Il piccolo Domenico, poco più che due anni, è deceduto all’ospedale Monaldi, struttura dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, dopo settimane segnate d - facebook.com facebook