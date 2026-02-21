Trapianto cardiaco speranza infranta | muore Domenico 7 anni

Domenico, un bambino di sette anni, ha perso la vita questa mattina a Napoli, due mesi dopo aver subito un trapianto cardiaco. La sua famiglia aveva sperato in una ripresa, ma il cuore nuovo non ha retto. Il bambino era stato ricoverato al Cardarelli, dove aveva affrontato con coraggio le complicazioni. La notizia ha colpito molti, lasciando un senso di vuoto tra chi aveva seguito il suo percorso. La sua storia resta un esempio di speranza e fragilità.

Ecco l'articolo richiesto, strutturato secondo le linee guida fornite: Il piccolo Domenico, il bambino sottoposto a trapianto cardiaco a Napoli lo scorso 23 dicembre, è spirato questa mattina, sabato 21 febbraio 2026. La notizia ha sconvolto la comunità medica e ha gettato nel dolore la famiglia del giovane paziente. L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha comunicato il decesso, attribuendolo a un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche del bambino. La notizia della scomparsa di Domenico giunge a poche settimane dall'intervento che aveva riacceso le speranze dei suoi genitori e dell'équipe medica. Il comitato di specialisti riunito presso l'ospedale Monaldi di Napoli ha emesso un giudizio sfavorevole riguardo al nuovo trapianto cardiaco per Domenico, un bambino di due anni e mezzo, che nel dicembre scorso aveva ricevuto un cuore che si è rivelato co