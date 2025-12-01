Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport poco prima dell’inizio del Gran Galà del Calcio, dove verranno premiati i calciatori migliori, e non solo, del 2025. Nel corso della sua intervista, il numero uno azzurro ha parlato anche dei nuovi giocatori. Ultime news SSC Napoli, De Laurentiis: “Tutti stanno avendo la possibilità di mettersi in mostra”. Di seguito, le parole del patron partenopeo Aurelio De Laurentiis in merito ai nuovi acquisti: “I tanti infortuni hanno permesso ai nuovi di mostrare le proprie qualità, sono giocatori straordinari. Sono convinto che faremo un grande campionato Quest’anno con 4 competizioni e i vari infortuni tutti stanno avendo la possbilità di mettersi in mostra. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Gli chiedono dei nuovi acquisti, la risposta di De Laurentiis è imperdibile: avete sentito?