Napoli | incendio a quinto piano albergo l' intervento dei vigili del fuoco

Venerdì sera, un incendio si è scatenato al quinto piano di un hotel a Napoli, provocando il pronto intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme hanno provocato fumo denso che si è diffuso nei corridoi dell'edificio, costringendo alcuni ospiti a evacuare in fretta. I pompieri hanno lavorato intensamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori sanitari per assistere chi era nell'edificio.

© Lapresse.it - Napoli: incendio a quinto piano albergo, l'intervento dei vigili del fuoco

A Napoli i vigili del fuoco sono intervenuti venerdì sera per un incendio sviluppatosi al quinto piano di una struttura alberghiera in Piazza Garibaldi, nella zona della stazione centrale. Due adulti e due minori, rimasti bloccati a causa di fumo e fiamme nella struttura, sono stati soccorsi con l’autoscala e affidati alle cure del personale sanitario. Sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Questo articolo proviene da LaPresse.🔗 Leggi su Lapresse.it Incendio nei locali a piano terra di una palazzina, intervento dei Vigili del fuocoQuesta mattina, domenica 18 gennaio, alle ore 11, si è sviluppato un incendio nei locali a piano terra di una palazzina in via Cipolleto, a Gubbio. Incendio a Napoli, danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro: l'intervento dei vigili del fuocoUn incendio scoppiato all’alba in via Chiaia, a Napoli, ha causato danni seri alla cupola del Teatro Sannazaro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio in struttura alberghiera in piazza Garibaldi: soccorse quattro persone; Napoli, incendio in hotel di piazza Garibaldi: soccorse quattro persone; Napoli, incendio in un albergo: 4 salvati dai pompieri; Napoli, incendio in struttura alberghiera in piazza Garibaldi: soccorse quattro persone. Napoli: incendio a quinto piano albergo, l'intervento dei vigili del fuoco(LaPresse) - A Napoli i vigili del fuoco sono intervenuti venerdì sera per un incendio sviluppatosi al quinto piano di una struttura alberghiera ... stream24.ilsole24ore.com Napoli, incendio al quinto piano di un hotel: 4 persone salvate con l’autoscalaUn incendio è scoppiato oggi in un hotel di piazza Garibaldi a Napoli, causando momenti di tensione nella zona della stazione centrale. cronachedellacampania.it Intervento dei vigili del fuoco a Napoli per un incendio sviluppatosi al quinto piano di una struttura alberghiera in Piazza Garibaldi, nella zona della stazione centrale. Due adulti e due minori, rimasti bloccati a causa di fumo e fiamme nella struttura, sono stati s - facebook.com facebook #Napoli, #incendio in una struttura alberghiera al quinto piano di un edificio in piazza Garibaldi, zona stazione centrale: soccorsi con l'autoscala dai #vigilidelfuoco 2 adulti e 2 minori bloccati nell'edificio per fumo e fiamme #20gennaio x.com