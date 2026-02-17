Incendio a Napoli danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro | l' intervento dei vigili del fuoco

Un incendio scoppiato all’alba in via Chiaia, a Napoli, ha causato danni seri alla cupola del Teatro Sannazaro. Le fiamme hanno preso il soffitto del palazzo, che ospita anche il teatro, e i vigili del fuoco sono intervenuti subito per spegnere le fiamme. Il forte calore e il fumo hanno compromesso la struttura, rendendo necessario un intervento immediato per mettere in sicurezza l’edificio.

La cupola del Teatro Sannazaro risulta danneggiata gravemente dall’incendio divampato all’alba nello stabile di via Chiaia, a Napoli, al cui pianoterra si trova il teatro. Parte della cupola al di sopra della platea sarebbe crollata. Sul posto sono presenti diverse squadre dei Vigili del fuoco e la Polizia. In corso l’evacuazione dei residenti nella zona. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incendio a Napoli, danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro: l'intervento dei vigili del fuoco Napoli, incendio a via Chiaia: danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro, 4 intossicati Un incendio scoppiato all’alba in via Chiaia a Napoli ha causato danni alla cupola del Teatro Sannazaro, provocando anche quattro persone intossicate. Scoppia un incendio al teatro Sannazaro di Napoli: in fiamme la cupola, vigili del fuoco al lavoro Un incendio ha coinvolto questa mattina la cupola del teatro Sannazaro di Napoli, provocando danni alla struttura. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Napoli, incendio al Teatro Sannazaro: le fiamme divorano la storica cupola; Napoli, rogo in pizzeria a Secondigliano: 19 evacuati rientrano a casa, esclusa pista dolosa; Divampa incendio nel cortile del Sannazaro, danni al teatro; Incendio a Secondigliano, distrutta la storica pizzeria del quartiere. Napoli, incendio a via Chiaia: danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro, 4 intossicatiLa cupola del Teatro Sannazaro a Napoli risulta danneggiata gravemente da un incendio divampato ... msn.com Incendio a Napoli, danneggiata la cupola del Teatro Sannazaro: l'intervento dei vigili del fuoco(LaPresse) La cupola del Teatro Sannazaro risulta danneggiata gravemente dall'incendio divampato all'alba nello stabile di via Chiaia, a Napoli, ... stream24.ilsole24ore.com Un incendio sta interessando il teatro Sannazaro del quartiere Chiaia a Napoli. In fiamme la cupola. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco per domare il rogo con polizia e ambulanze. Quattro le persone, al momento, intossicate dal fumo. facebook A #Napoli in fiamme il teatro #Sannazaro: potrebbe esser doloso x.com