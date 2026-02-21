Napoli | alle 9,20 morto il piccolo Domenico peggioramento improvviso

Alle 9,20 di oggi, il piccolo Domenico è deceduto a Napoli a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni di salute. Il bambino, sottoposto a un trapianto a fine dicembre, aveva mostrato segni di miglioramento fino a ieri. Tuttavia, questa mattina si è verificato un repentino aggravamento che non ha lasciato scampo. La sua morte ha causato grande dolore tra i familiari e il personale medico dell’ospedale. La famiglia si prepara a salutare il piccolo in un momento di grande tristezza.

© Iltempo.it - Napoli: alle 9,20 morto il piccolo Domenico, peggioramento improvviso

Napoli, 21 feb. - (Adnkronos) - "Con profondo dolore l'Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore". Lo si legge nella nota dell'Ospedale dei Colli.🔗 Leggi su Iltempo.it Napoli, dal Monaldi doccia gelata: in rapido peggioramento le condizioni del piccolo DomenicoIl piccolo Domenico sta vivendo un grave deterioramento delle sue condizioni di salute presso il Monaldi di Napoli. Bimbo trapiantato, le condizioni del piccolo Domenico sono in rapido peggioramentoDomenico, un bambino di due anni e due mesi, sta attraversando un rapido peggioramento delle sue condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Proroga di avviso di allerta meteo per fenomeni meteorologici avversi dalle ore 16:00 di giovedì 19 alle ore 23:59 di venerdì 20 febbraio 2026; Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Virtus Bologna-Napoli chiude stasera alle 20.45 i quarti di finale in Coppa; Morta Angela Luce, la voce di Napoli che stregò De Filippo e Pasolini. #Napoli- Studente morto a Napoli, la famiglia a Meloni: "Stato non si è mai scusato". Dopo 13 anni di dolore e processi, sentenza definitiva sia rispettata. #Cronaca #Studente #Famiglia #Meloni #Stato #Scuse #Dolore #Sentenza #NanoTV - facebook.com facebook #napoli, morto l'ex vicesindaco #sabatino santangelo: fu braccio destro di Rosa Russo Iervolino x.com