Addio ad Angela Luce icona dello spettacolo napoletano il suo ultimo pensiero per il Sannazaro

Angela Luce, nata Angela Savino, è deceduta all’età di 87 anni, lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo napoletano. La sua scomparsa è stata causata da complicazioni legate a una lunga malattia. La cantante e attrice aveva dedicato la vita alla scena partenopea, diventando simbolo di questa tradizione. Nei giorni scorsi, aveva espresso il desiderio di essere ricordata con affetto dal pubblico del Teatro Sannazaro, dove aveva spesso recitato e cantato. La sua morte ha suscitato grande dolore tra amici e fan locali.

Angela Luce, pseudonimo di Angela Savino, è morta all'età di 87 anni. Con lei scompare una delle voci più autentiche e riconoscibili dell'intera tradizione partenopea. Nata il 3 dicembre 1937 nel capoluogo campano, Angela Savino muove i primissimi passi nel mondo dello spettacolo ancora giovanissima: a soli quattordici anni partecipa alla "Piedigrotta Bideri" con la canzone Zì Carmilì, firmandosi con il suo vero cognome. È il seme di una carriera che avrebbe abbracciato ogni forma d'arte: teatro, cinema, televisione e musica. Non ancora ventenne viene scritturata da Eduardo De Filippo che intuisce in lei un talento fuori dal comune.