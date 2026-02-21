Napoli cuore senza speranza | terapia palliativa per un bimbo dopo

A Napoli, un bambino si trova in condizioni critiche dopo un trapianto cardiaco fallito. La famiglia ha deciso di iniziare una terapia palliativa, poiché i medici hanno dato poche speranze di recupero. Il piccolo, di soli sei anni, è stato sottoposto all’intervento mesi fa, ma le complicazioni hanno portato alla decisione di limitare le cure. Ora, i genitori affrontano questa difficile scelta, sperando in un momento di pace per il loro bambino.

Napoli, un Bambino Affronta il Limite della Scienza: Avviata Terapia Palliativa Dopo un Trapianto Cardiaco Fallito. Un bambino ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli ha iniziato un percorso terapeutico volto ad alleviare le sofferenze, dopo che un trapianto cardiaco non ha dato i risultati sperati. La decisione, presa dai genitori con il supporto di un medico legale, mira a garantire al piccolo una migliore qualità di vita, evitando ulteriori trattamenti invasivi. L’avvio di questa terapia giunge dopo la valutazione dell’impossibilità di un nuovo trapianto. La Complessità di un Percorso Interrotto.🔗 Leggi su Ameve.eu Il bimbo di Napoli, conclusa riunione medici-famiglia su terapia palliativa: stop all’accanimentoIl bambino di Napoli ha smesso di ricevere cure intensive dopo che medici e famiglia hanno deciso di interrompere l’accanimento terapeutico. Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli: «C'è un cuore compatibile». Il Monaldi: «Decisione dopo la valutazione di oggi»Il bambino di Napoli, che ha subito un trapianto di cuore, ha ricevuto una risposta positiva: c’è un cuore compatibile. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'Impossibile il trapianto', nessuna speranza per il bimbo di Napoli; Bimbo Napoli, no nuovo trapianto. Mamma: Finché respira ho speranza'; Domenico, l'ultima speranza si spegne: Non è trapiantabile. Il cuore donato salverà un altro bambino; Il bambino di Napoli in attesa del trapianto. L'errore del ghiaccio con l'espianto già avvenuto: genesi di un disastro. Napoli, senza il trapianto di cuore inizia il lungo addio al piccolo Domenico: «condizioni in rapido peggioramento»Condizioni in «ulteriore, progressivo e rapido peggioramento». Il piccolo Domenico è stanco, dopo due mesi di battaglia per la vita. La prognosi infausta, su cui concordano tutti gli esperti, riechegg ... lagazzettadelmezzogiorno.it Bimbo Napoli, no a nuovo trapianto di cuore. La madre: Finché respira non perdo speranzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Bimbo Napoli, no a nuovo trapianto di cuore. La madre: Finché respira non perdo speranza ... tg24.sky.it Trapianto con cuore danneggiato a Napoli, il bimbo peggiora: “Prognosi infausta” stop alle terapie inutili - facebook.com facebook