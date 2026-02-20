Il bimbo di Napoli conclusa riunione medici-famiglia su terapia palliativa | stop all’accanimento

Il bambino di Napoli ha smesso di ricevere cure intensive dopo che medici e famiglia hanno deciso di interrompere l’accanimento terapeutico. La decisione arriva al termine di una lunga riunione all’ospedale Monaldi, in cui si è discusso della terapia palliativa. La famiglia ha espresso chiaramente la volontà di rispettare i desideri del piccolo, che da settimane lottava tra speranze e limiti delle cure. La decisione è stata presa anche con il supporto dei medici, che hanno valutato il quadro clinico. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Si è conclusa la riunione tra i medici dell ‘ospedale Monaldi e la famiglia e i legali del bambino ricoverato dopo il fallimento del trapianto del cuore. L’incontro ha visto i medici descrivere nel dettaglio la nuova terapia che prevede l’alleviamento delle sofferenze fermando l’accanimento terapeutico dopo la prognosi infausta legata all’impossibilità di un nuovo trapianto. Al bambino non sarà staccato l’Ecmo, il macchinario per la respirazione e circolazione extracorporee che lo ha fatto sopravvivere negli ultimi due mesi, scelta che avrebbe un effetto immediatamente letale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il bimbo di Napoli, conclusa riunione medici-famiglia su terapia palliativa: stop all’accanimento Leggi anche: Bimbo trapiantato, alt all’accanimento: si decide la terapia per alleviarne la sofferenze Leggi anche: Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, stop all'accanimento terapeutico ma l'Ecmo non sarà staccato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il bimbo di Napoli, possibile nuovo cuore per il piccolo; Cuore danneggiato: il bimbo ricoverato a Napoli sarebbe ancora trapiantabile; Escluso un nuovo intervento per il bimbo di Napoli. Questo l’esito del comitato di esperti; Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli. Bimbo Napoli, verso terapia del dolorePrima riunione per valutare la terapia del dolore per Domenico, di 2 anni, attaccato a una macchina salvavita al Monaldi di Napoli dopo il trapianto fallito del 23 dicembre scorso, a causa di un cuore ... rainews.it Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: «Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure». La mamma: «Non ci sono più speranze»Domenico resta in ospedale a Napoli attaccato all'Ecmo. Non gli staccheranno il macchinario «perché un secondo dopo si rischia la morte. Ma verranno eliminate altre terapie ... ilgazzettino.it la Repubblica. . Il cuore che non ha potuto ricevere il piccolo di Napoli, salverà un altro bambino. Ad anticiparlo è il sito Tgcom24: secondo quanto appreso, quel cuore è stato trapiantato in un altro bimbo suo coetaneo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Berg - facebook.com facebook #TG2000 - Bimbo di #Napoli, terapie contro la sofferenza #20febbraio #Monaldi #cronaca #news #TV2000 @tg2000it @MinisteroSalute x.com