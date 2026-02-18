Il bambino di Napoli, che ha subito un trapianto di cuore, ha ricevuto una risposta positiva: c’è un cuore compatibile. La notizia è arrivata dopo che la mamma del piccolo è stata chiamata in ospedale ieri sera. Il Monaldi ha annunciato che oggi si deciderà se il bambino potrà ricevere il nuovo organo, dopo una valutazione approfondita.

C’è un cuore compatibile per Domenico. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri, quando mamma Patrizia è stata convocata d’urgenza all’ospedale Monaldi di Napoli, dove il bambino è ricoverato in condizioni stabili, ma critiche, ormai dallo scorso 23 dicembre, quando è stato sottoposto ad un trapianto di cuore con un organo lesionato. Una speranza arrivata al termine di una giornata complessa. L’assegnazione è legata ad una serie di parametri — non solo il gruppo sanguigno, ma anche peso, età e condizioni cliniche del paziente. Da considerare sono anche i fattori di rischio e le possibilità di riuscita dell’intervento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Speranza per il bimbo trapiantato a Napoli: «C'è un cuore compatibile». Il Monaldi: «Decisione dopo la valutazione di oggi»

Napoli, bimbo trapiantato. La mamma: “Per il Monaldi ancora operabile, domani nuova valutazione”Una madre napoletana aspetta con ansia una nuova possibilità di vita per il suo bambino, ancora ricoverato all’ospedale Monaldi dopo un trapianto fallito.

Bimbo trapiantato al Monaldi, un cuore meccanico per sostituire quello bruciato: la nuova speranzaUn bambino di Milano ha subito un incidente che ha danneggiato gravemente il suo cuore durante il trapianto e ora potrebbe ricevere un cuore artificiale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.