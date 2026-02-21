Napoli calcio lutto tremendo per tutta la squadra | scenderanno in campo così

Un infortunio grave ha colpito la squadra di Napoli, che dovrà affrontare la prossima partita con il lutto al braccio. La perdita di un membro dello staff tecnico ha spinto il club a decidere di onorare la memoria durante la partita di domani contro l’Atalanta. I giocatori si preparano a scendere in campo con questa cerimonia, per rispettare la memoria di chi non c’è più. La partita si giocherà a Bergamo alle 20:45.

Il Napoli scenderà in campo domani, 22 febbraio, a Bergamo contro l’Atalanta con il lutto al braccio. La decisione del club presieduto da Aurelio De Laurentiis è stata presa per rendere omaggio al piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e 4 mesi morto oggi all’Ospedale Monaldi di Napoli dopo un lungo ricovero seguito a un trapianto di cuore eseguito lo scorso 23 dicembre. La partita si giocherà al Gewiss Stadium (nota come New Balance Arena per ragioni di sponsorizzazione), in un clima inevitabilmente segnato dal dolore che ha colpito la città nelle ultime ore. Il cordoglio del Napoli per il piccolo Domenico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

