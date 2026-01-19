Lutto al braccio e brividi Tre punti per Rocco L’omaggio dei tifosi spinge tutta la squadra

In un momento di lutto al braccio e brividi, i tifosi della Fiorentina hanno mostrato il loro sostegno attraverso un gesto di affetto e rispetto. Presso il Viola Park, sono stati deposti mazzi di fiori e bigliettini, testimonianza di vicinanza alla squadra. L’omaggio proveniente da Bologna si unisce a questo gesto, rafforzando il senso di comunità e solidarietà tra i tifosi e la squadra.

di Stefano Brogioni FIRENZE Mazzi di fiori e bigliettini, al Viola Park. Ma l’omaggio più bello è quello che arriva da Bologna. La Fiorentina dona a Rocco la vittoria, la risposta da tre punti che il presidente avrebbe voluto dalla propria squadra che, per sua espressa volontà, non ha chiesto il rinvio del match. Le formazioni viola sono infatti scese tutte in campo nel primo week end di campionato senza Commisso, dalle giovanili alla serie A, con il lutto al braccio e il minuto di raccoglimento ad aprire ogni gara (ieri al Dall’Ara alcuni tifosi bolognesi hanno turbato il silenzio, subito zittiti dagli altri) e con la maglia numero 5 (il numero che indossava Rocco calciatore) sventolata verso il cielo da calciatrici e calciatori viola. 🔗 Leggi su Lanazione.it

