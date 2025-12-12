Napoli insulti sessisti da squadra calcio maschile u14 a calciatrici u17 dopo vittoria 4-2 | Le avete prese putta*e prima gli sfottò in campo

Dopo la vittoria per 4-2 delle calciatrici U17, alcuni giovani tesserati della squadra maschile U14 di Napoli avrebbero rivolto insulti sessisti, sia durante la partita sia sui social, suscitando indignazione. Un post condiviso a fine gara mostra foto e video accompagnati da commenti offensivi e hashtag degradanti, evidenziando un episodio di discriminazione e mancanza di rispetto nel mondo dello sport giovanile.

A scatenare l’indignazione è stato un post diffuso a fine gara, in cui alcuni giovani tesserati avrebbero pubblicato foto e video accompagnati da offese e hashtag "degradanti". Tra i messaggi circolati, anche la frase “Le avete prese puttane” Dopo una partita combattuta, conclusa 4-2 per i ra. Ilgiornaleditalia.it Napoli, "Le avete prese pu***ne": "insulti sessisti da squadra under 14 maschile alle calciatrici under 17" - Il prete anticamorra don Aniello Manganiello, presidente della squadra coinvolta: "Vicenda triste e vergognosa che getta una cattiva luce su quanto di buono abbiamo fatto in questi anni" ... tgcom24.mediaset.it Napoli, insulti sessisti alle ragazze della squadra femminile Under 17/ Denunciati i quattordicenni colpevoli - Il club azzurro al termine della gara ha condiviso un comunicato ufficiale nel quale sostiene che le ragazze che compongono la rosa, tutte minorenni, siano state vittima per tutta la durata della ... ilsussidiario.net ?? Gravissimo quanto accaduto dopo l’amichevole tra Napoli Women U17 e Don Guanella U14: insulti sessisti, video offensivi e molestie social Il Napoli Women risponde con una lettera esemplare - facebook.com Facebook Insulti choc alla Napoli Women U17, Colella: “Gravissimo episodio” - X.com © Ilgiornaleditalia.it - Napoli, “insulti sessisti” da squadra calcio maschile u14 a calciatrici u17 dopo vittoria 4-2: “Le avete prese putta*e”, prima gli sfottò in campo

