Napoli bimbo trapiantato con cuore danneggiato | l' inchiesta per omicidio colposo

A Napoli, il decesso di un bambino con un cuore gravemente danneggiato ha portato all'apertura di due indagini: una penale e una interna all’ospedale Monaldi. Le autorità vogliono capire quali errori si sono verificati durante il trapianto e chi potrebbe aver commesso negligenze. Il bambino, sottoposto a intervento con un cuore compromesso, non è riuscito a superare le complicazioni post-operatorie. Le analisi continueranno per stabilire le responsabilità.

Un'inchiesta penale della procura di Napoli, e una di natura amministrativa, interna all'ospedale Monaldi, dovranno chiarire la catena di errori e responsabilità che hanno portato alla morte del piccolo Domenico. La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei persone tra medici e paramedici, la cui posizione ora si aggrava: coinvolta l'equipe che si è occupata dell'espianto del cuore al bambino di quattro anni deceduto a Bolzano, del trasporto dell'organo e anche coloro che hanno eseguito l'intervento al Monaldi. L'ipotesi di reato è diventata omicidio colposo.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Domenico non ce l’ha fatta, è morto il bimbo trapiantato a Napoli con un cuore danneggiato. Tajani: “Riposa in pace, piccolo angelo”Domenico, il bambino di due anni e quattro mesi, è morto a causa di un cuore troppo danneggiato, che aveva ricevuto durante un trapianto al Monaldi di Napoli.

Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, l'ospedale: "Condizioni in rapido peggioramento"Un bambino sottoposto a trapianto di cuore ha visto le sue condizioni peggiorare rapidamente.

