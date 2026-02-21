Domenico non ce l’ha fatta è morto il bimbo trapiantato a Napoli con un cuore danneggiato Tajani | Riposa in pace piccolo angelo

Domenico, il bambino di due anni e quattro mesi, è morto a causa di un cuore troppo danneggiato, che aveva ricevuto durante un trapianto al Monaldi di Napoli. Il piccolo aveva subito l’intervento il 23 dicembre 2025, ma le sue condizioni si erano aggravate nel corso delle settimane. La sua morte ha suscitato dolore tra i familiari e la comunità locale, che avevano seguito con speranza il suo percorso di cura. La notizia è stata confermata questa mattina dall’ospedale.

Non ce l’ha fatta il piccolo Domenico, il bambino di due anni e quattro mesi trapiantato con un cuore rivelatosi danneggiato lo scorso 23 dicembre 2025 all’ospedale Monaldi di Napoli. Stando a quanto comunicato in una nota dall’Azienda ospedaliera dei Colli, il bimbo “ è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche ”. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Già nella giornata di ieri le condizioni di Domenico erano apparse in rapido peggioramento.🔗 Leggi su Notizie.com

Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.

Morto Domenico, il bimbo col cuore bruciato non ce l’ha fatta. Aveva 2 anni e mezzoDomenico, il bambino di due anni e mezzo, è deceduto a Napoli.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.