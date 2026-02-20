Bimbo trapiantato con cuore danneggiato l' ospedale | Condizioni in rapido peggioramento

Un bambino sottoposto a trapianto di cuore ha visto le sue condizioni peggiorare rapidamente. La causa è uno scompenso grave del nuovo organo, che ha portato i medici a sospendere le cure intensive. Dopo un confronto tra medici e famiglia, si è deciso di evitare trattamenti invasivi per rispettare la dignità del piccolo e ridurre la sua sofferenza. La situazione rimane sotto stretta osservazione al Monaldi di Napoli.

"Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento". Lo rende noto l'ospedale Monaldi di Napoli nel bollettino medico sulle condizioni del bimbo cui due mesi fa è stato trapiantato un cuore danneggiato. Intanto, stop all'accanimento terapeutico ma l'Ecmo non sarà staccato dopo la riunione sulla nuova terapia che ha visto al tavolo il pool dei medici dell'ospedale, il medico di fiducia della famiglia, la madre e il suo avvocato per affrontare nel dettaglio l'alleviamento delle sofferenze., Nella riunione con i medici del Monaldi, il dottor Luca Scognamiglio, medico legale delegato dalla famiglia, e la madre del piccolo paziente, nell'ambito del percorso di Pianificazione Condivisa delle Cure, l'azienda ospedaliera rende noto di aver proposto "una serie di interventi volti a evitare la somministrazione di terapie non più utili alla condizione clinica del piccolo paziente.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, l'ospedale: "Condizioni in rapido peggioramento" Leggi anche: Bimbo di Napoli, l’ospedale: “Condizioni in rapido peggioramento” Leggi anche: Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, al «maxiconsulto» anche l’ospedale Papa Giovanni Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il punto; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso. Meloni chiama la mamma: Avrete giustizia; Aiutatemi a trovare un cuore: l'appello della mamma al Papa. Bimbo trapiantato con cuore bruciato, dall'espianto al trasporto: inchiesta estesa a BolzanoLa Procura indaga sul cuore bruciato del bimbo di due anni: al centro espianto, trasporto e gestione del ghiaccio secco tra Napoli e Bolzano. Gli ultimi sviluppi dell'inchiesta. notizie.it Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, il numero degli indagati potrebbe salireMentre la mamma del bambino di Napoli al quale è stato trapiantato un cuore danneggiato, resta accanto al suo piccolo , le indagini vanno avanti. Il caso, che da giorni solleva stando profonda ... tgcom24.mediaset.it la Repubblica. . Il cuore che non ha potuto ricevere il piccolo di Napoli, salverà un altro bambino. Ad anticiparlo è il sito Tgcom24: secondo quanto appreso, quel cuore è stato trapiantato in un altro bimbo suo coetaneo all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Berg - facebook.com facebook Si decide la nuova terapia ma al bimbo trapiantato non sarà staccato l'Ecmo. Riunione sul percorso per alleviare le sofferenze del piccolo Domenico, sottoposto a dicembre al trapianto con un cuore danneggiato. #ANSA x.com