Bimbo trapiantato le condizioni del piccolo Domenico sono in rapido peggioramento

Domenico, un bambino di due anni e due mesi, sta attraversando un rapido peggioramento delle sue condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli. La sua famiglia, in accordo con i medici, ha deciso di interrompere le cure invasive e iniziare le terapie palliative. La scelta mira a rendere più dignitosa l’ultimo periodo di vita del piccolo, che non può sottoporsi a un trapianto. La situazione resta molto delicata e continua a richiedere attenzione.

Il piccolo di due anni e due mesi ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli non è trapiantabile. La sua famiglia, di concerto con i medici, ha deciso di dare inizio alle cure palliative al fine di accompagnare il piccolo il più serenamente possibile verso la morte. Un epilogo straziante di una storia che al momento è composta ancora da numerosi interrogativi. Le indagini sul trapianto avvenuto il 23 dicembre proseguono. Gli inquirenti sono al lavoro per comprendere se possano esservi responsabilità umane dietro alla presunta compromissione del nuovo cuore che avrebbe dovuto essere impiantato al piccolo.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bimbo trapiantato, le condizioni del piccolo Domenico sono in rapido peggioramento Leggi anche: Napoli, dal Monaldi doccia gelata: in rapido peggioramento le condizioni del piccolo Domenico Leggi anche: Il piccolo Domenico, bollettino medico: «Condizioni in rapido peggioramento» | A un bimbo di Bergamo il cuore che era per lui Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bambino trapiantato a Napoli in condizioni stabili ma critiche. Domani il consulto tra esperti nazionali; Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Il Comitato di esperti dice no al nuovo trapianto di cuore per il bimbo di Napoli; Il team di esperti dice no al nuovo trapianto a Napoli, in attesa del cuore altri due bambini. Il bimbo di Napoli, l'ospedale: 'Condizioni in rapido peggioramento'Nelle ultime 12 ore, le condizioni cliniche del paziente hanno registrato un ulteriore, progressivo e rapido peggioramento. Lo ha reso noto l'ospedale Monaldi nel bollettino sulle condizioni del bimbo ... ansa.it Trapianto fallito al Monaldi, il bimbo è in fin di vita: Ulteriore, progressivo e rapido peggioramentoRapido peggioramento del bimbo trapiantato, da oggi solo terapie salvavita, stop all’accanimento terapeutico. fanpage.it Rapido peggioramento del bimbo trapiantato, da oggi solo terapie salvavita, stop all’accanimento terapeutico. - facebook.com facebook Si decide la nuova terapia ma al bimbo trapiantato non sarà staccato l'Ecmo. Riunione sul percorso per alleviare le sofferenze del piccolo Domenico, sottoposto a dicembre al trapianto con un cuore danneggiato. #ANSA x.com