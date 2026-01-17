Alma Rouse presenta “Oh, my Queen”, un brano musicale che si collega al suo romanzo “Senza Tempo”. Questo progetto musicale riflette le emozioni e i temi trattati nel libro, creando un ponte tra musica e parola. Un’uscita che approfondisce l’universo narrativo di Alma Rouse, offrendo un’esperienza sonora in linea con il suo lavoro letterario.

MILANO – “Oh, my Queen” è il brano di Alma Rouse, un progetto musicale che nasce in dialogo diretto con il suo romanzo “Senza Tempo”, di cui rappresenta la colonna sonora emotiva. La canzone, scritta e composta da Alma Rouse insieme a Gianfranco Strano, è interpretata dalla voce di Daniela Kobato, che dona al brano un’intensità espressiva capace di amplificare i temi centrali del romanzo: il tempo, l’amore e la dimensione emotiva che li attraversa. “Oh, my Queen” non è solo un brano musicale, ma un’estensione narrativa dell’opera letteraria, pensata per accompagnare il lettore-ascoltatore in un’esperienza immersiva dove musica e parola scritta si fondono in un unico racconto sensoriale. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Alma Rouse, musica e parola si incontrano in “Oh, my Queen”

Leggi anche: Quando arte e parola si incontrano: Valentina Azzini presenta "Cerebro" alla Galleria FARè

Leggi anche: Riapre Potafiori : dove fiori, musica e cucina si incontrano

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Alma Rouse, musica e parola si incontrano in “Oh, my Queen”.

--- Hay una gran diferencia entre la esperanza y la expectativa. La expectativa pertenece al cuerpo, mientras que la esperanza pertenece al alma. Jo Berger . La expectativa es esperar que algo suceda; se relaciona con lo material, con la certeza de que algo - facebook.com facebook