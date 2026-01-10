San Carlo per la Stagione di Musica da Camera i quintetti per archi di Mozart e Brahms
Il Teatro di San Carlo ospita domenica 11 gennaio 2026 alle ore 18 un concerto della Stagione di Musica da Camera 2025/26. L’appuntamento presenta i quintetti per archi di Mozart e Brahms, offrendo un momento di ascolto dedicato alla musica da camera. Un’occasione per apprezzare l’interpretazione di artisti qualificati in un contesto storico e artistico di grande rilievo.
Domenica 11 gennaio 2026 (ore 18), al Teatro di San Carlo, nuovo appuntamento della Stagione di Musica da Camera 2025’26. Protagonista il quintetto d’archi formato dai Professori d’Orchestra del Massimo partenopeo Giuseppe Carotenuto e Salvatore Lombardo al violino, Francesco Mariani e Moises. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
