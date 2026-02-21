Multivitaminici | quando un uomo ne ha davvero bisogno e come sceglierli?

Gli integratori multivitaminici aiutano gli uomini a recuperare energia e a colmare le carenze nutrizionali. La scelta giusta dipende dall'età e dallo stile di vita, poiché non tutti ne hanno bisogno allo stesso modo. Uno studio recente mostra che molti assumono supplementi senza consultare un medico, rischiando di sovradosare alcune sostanze. Per evitare errori, è importante conoscere le esigenze specifiche e leggere attentamente le etichette.

Gli integratori sono prodotti che contengono concentrati di nutrienti pensati per integrare una dieta abituale, aumentando il quantitativo di una vitamina o un minerale di cui magari si è carenti. Come dice il nome stesso i multivitaminici sono preparati con vitamine di vario tipo, si possono assumere sia in compresse che in modalità idrosolubili, in capsule o gel. Ne esistono di diverse varietà e non è sempre facile capire quali prendere e come sceglierli. Nello specifico degli uomini ci sono fattori come età, dieta, stile di vita e eventuali richieste nutrizionali specifiche che condizionano la scelta del multivitaminico ideale.