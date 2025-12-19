Lega | Basta finte montagne risorse ai territori che ne hanno davvero bisogno
La Lega denuncia le finte montagne e chiede risorse ai territori realmente bisognosi. Ringraziamo il ministro Roberto Calderoli per aver finalmente affrontato un problema che si trascina da decenni, portando attenzione a una questione di lunga data che necessita di interventi concreti e mirati.
«Ringraziamo il ministro Roberto Calderoli per essere finalmente intervenuto su un’anomalia che si trascina da decenni. Fino ad oggi venivano considerati montani comuni come Roma, Bologna, Sanremo o Taormina». Così Federico Bonini, consigliere provinciale e comunale di Bobbio, e Matteo Rancan. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
