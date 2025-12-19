Lega | Basta finte montagne risorse ai territori che ne hanno davvero bisogno

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega denuncia le finte montagne e chiede risorse ai territori realmente bisognosi. Ringraziamo il ministro Roberto Calderoli per aver finalmente affrontato un problema che si trascina da decenni, portando attenzione a una questione di lunga data che necessita di interventi concreti e mirati.

Immagine generica

«Ringraziamo il ministro Roberto Calderoli per essere finalmente intervenuto su un’anomalia che si trascina da decenni. Fino ad oggi venivano considerati montani comuni come Roma, Bologna, Sanremo o Taormina». Così Federico Bonini, consigliere provinciale e comunale di Bobbio, e Matteo Rancan. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Leggi anche: Case popolari, il “caso Terni”: “Seicento appartamenti sfitti, voglio le chiavi per le famiglie che ne hanno bisogno”

Leggi anche: I Maneskin hanno davvero bisogno di tornare a suonare insieme?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.