Trovato cadavere in spiaggia indagini in corso per risalire all' indentità

Questa mattina a Milazzo, nella zona della Ngonia del Tono, è stato trovato un cadavere sulla spiaggia. Le autorità hanno avviato le indagini per identificare la vittima e chiarire le circostanze dell’accaduto. La situazione è attualmente sotto controllo e si attendono sviluppi nelle verifiche in corso.

Orrore questa mattina a Milazzo. Un cadavere è stato ritrovato in spiaggia, nella zona della Ngonia del Tono. E' stato un passante impegnato in attività sportive ad accorgersi della presenza del corpo privo di vita, seminudo, e con indosso una camicia. Scattate immediatamente le indagini.

Cadavere seminudo trovato sulla spiaggia di Milazzo: scattano le indagini - Mattinata drammatica a Milazzo, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo sulla spiaggia della Ngonia del Tono. msn.com

Milazzo: Rinvenuto un cadavere in spiaggia all’alba - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato stamattina intorno alle 5,30. 98zero.com

